Eccellenza pugliese: il Molfetta sfida la Fortis Altamura, il Corato vince la Coppa Italia e gioca a Martina Franca

Nella settima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese il Molfetta, primo con 48 punti, sfiderà in trasferta la Fortis Altamura e dovrà vincere per confermarsi in vetta. Il Corato ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza Pugliese. La squadra di Massimo Pizzulli ha vinto 3-1 a Vieste nella finale di ritorno dopo avere pareggiato 0-0 a Ruvo nella finale di andata.Il Corato è passato in vantaggio nel primo tempo con l’argentino Di Rito di testa. Ha raddoppiato nel secondo tempo con Di Bari di testa. Il Corato ha realizzato la terza rete con Falconieri su rigore dato per un fallo di Sangare su Di Rito. Il Vieste ha segnato con Tantimonaco, tiro di destro. Il Corato parteciperà alla fase finale della Coppa Italia di Eccellenza contro le altre squadre delle diverse regioni d’Italia.Negli ottavi di finale giocherà contro il Vultur Rionero e l’Afragolese. Il Corato secondo a 46 punti, giocherà nella settima giornata di ritorno del torneo di Eccellenza Pugliese a Martina Franca, e cercherà un successo per restare in corsa verso la promozione in Serie D. Il Trani di Angelo Sisto affronterà in trasferta l’Unione Calcio Bisceglie e dovrà ottenere i tre punti per confermarsi al terzo posto.L’Audace Barletta dovrà vedersela in casa col San Severo. Il Barletta 1922 giocherà fuori casa contro il Deghi Lecce. Il Vieste dovrà imporsi a Otranto per fare un salto di qualità in classifica. Il San Marco in Lamis giocherà in casa con l’Ugento. Il Gallipoli dovrà superare fuori casa l’Ortanova per avvicinarsi al quinto posto.