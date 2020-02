Campionato Primavera: ok Atalanta, Cagliari e Fiorentina, pareggia la Juve. Ko Toro e Lecce

- Nella quarta giornata di ritorno del Campionato di calcio Primavera 1 l’Atalanta ha vinto 1-0 a Pescara ed è prima in classifica con 48 punti. Per i bergamaschi decisivo il gol realizzato nel secondo tempo da Cambiaghi. Il Cagliari ha vinto 1-0 in trasferta col Sassuolo ed è secondo a 42 punti, Per i sardi determinante la rete segnata da Mas nel secondo tempo. La Juventus ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Inter ed è quarta con 32 punti. Nel primo tempo sono passati in vantaggio i bianconeri con Sekulov. I nerazzurri hanno pareggiato nel secondo tempo con Mulattieri. L’Inter è terza con 35 punti. La Roma ha perso 3-1 a Bologna. Nel primo tempo in gol gli emiliani con Cangiano.Nel secondo tempo il Bologna ha raddoppiato con Bonini ed ha realizzato la terza rete ancora con Cangiano. La Roma ha segnato con Calafiori. La Fiorentina ha vinto 1-0 in casa col Torino. Per i toscani il gol del successo lo ha realizzato nel primo tempo Spalluto. Nel girone A del Campionato di calcio Primavera 2 il Milan ha vinto 3-0 a Parma ed è primo con 47 punti. La Spal ha vinto 3-2 in casa con l’Udinese ed è seconda a 37 punti. Nel girone B il Lecce ha perso 1-0 in casa contro il Crotone ed è quarto con 25 punti. I calabresi hanno realizzato il gol decisivo nel secondo tempo con Tripoli. L’Ascoli ha vinto 4-0 in casa col Perugia ed è primo a 43 punti. Il Trapani ha pareggiato 1-1 in casa con la Salernitana ed è secondo con 32 punti.