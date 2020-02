Basket: Happy Casa Brindisi ko 73-67 col Venezia nella finale di Coppa Italia

- Nella finale di Coppa Italia di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 73-67 a Pesaro contro il Venezia. Primo quarto, Mazzola 5-2 per i veneti. Watt, 15-2. Zanelli tiene in gara Brindisi, ma 15-8 Venezia. Tonut, la squadra avversaria si impone 18-8. Secondo quarto, Watt 24-12 Venezia. Chappell, 28-15. Watt, 31-21. Gaspardo tiene in partita l’Happy Casa però 34-28 per i veneti. Venezia prevale di nuovo 34-30. Terzo quarto, Daye 41-33 per gli avversari. Bramos, 45-37. Watt, 48-42. Venezia trionfa 50-43.Quarto quarto, Daye 52-46 per i veneti. Chappell, 55-48. Daye, 60-51. Tripla di Banks per la squadra pugliese allenata da Frank Vitucci, però 65-54 Venezia. Daye, 68-61. Bramos, 72-64. Il Venezia vince questo quarto, 73-67 tutta la partita e per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. Migliori realizzatori, nei pugliesi Banks 27 punti, nei veneti Watt 17 punti. Grande delusione per i tifosi dell’Happy Casa arrivati in 1000 da Brindisi a Pesaro per sostenere la squadra. I pugliesi hanno notevoli possibilità nel campionato di A/1 di qualificarsi per i play off scudetto.