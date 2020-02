Champions League: Sorpresa Lione. Juventus sconfitta in Francia

di ANTONIO GAZZILLO - È stata indigesta l’andata degli ottavi di finale di Champions League per la Juventus. In Francia la squadra di Sarri non ha giocato con intensità e ha subito la spinta e la freschezza del Lione, capace di imporsi per 1 a 0.





A conclusione di un primo tempo perfetto, la squadra di casa ha trovato il vantaggio. Al 31 Aouar , dopo una splendida azione personale, ha trovato in area Tousart, abile a mettere in rete al volo. Gli uomini di Rudi Garcia sono andati più volte vicini al raddoppio colpendo anche una traversa.





Nella ripresa Dybala ha avuto la palla del pareggio mettendo incredibilmente fuori un cross di Alex Sandro. Il risultato finale lascia alla Juventus la possibilità di ribaltare il risultato nella gara di ritorno.