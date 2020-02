Serie C: il Bari pareggia 2-2 con la Ternana ed è a -10 dalla Reggina

(credits: Ssc Bari Fb)

- Nella nona giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari ha pareggiato 2-2 fuori casa contro la Ternana. Nel primo tempo gli umbri propositivi. Un tiro al volo di Damian è terminato alto. Il Bari in contropiede. Una conclusione di destro di Maita è finita fuori. Nel secondo tempo al 17’ la squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio con Laribi, tiro da fuori area.Secondo gol per il centrocampista. Al 21’ la Ternana ha pareggiato con Sini di testa. I biancorossi in contropiede. Un tiro di Antenucci è finito di poco a lato. Al 32’ gli umbri sono passati in vantaggio con Ferrante di testa. Al 34’ il Bari ha pareggiato con Simeri, tiro da pochi metri. Decimo gol per l’attaccante.Un risultato positivo per il Bari. E’ secondo in classifica con 56 punti, a -10 dalla Reggina, prima con 66 punti. I calabresi hanno vinto 1-0 a Catanzaro nel derby. Secondo pareggio consecutivo per il Bari dopo quello per 1-1 fuori casa contro la Cavese. Ventitreesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Vincenzo Vivarini.