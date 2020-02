Coronavirus: contagiati in Italia salgono a 1000

ROMA - Aumentano di ora in ora i numeri dei casi di covid-19 in Italia. Sale a 1.049 il numero di casi dnel nostro Paese. A riferirlo il commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa delle 18. Le vittime sono 29. Sono 401 le persone "ricoverate con sintomi", il "38% del totale delle persone colpite da coronavirus" e il "10%", ossia 105, "è in terapia intensiva", ha aggiunto.Ai 1.049 casi annunciati dal commissario all'emergenza Angelo Borrelli vanno sommati 50 guariti e 29 deceduti, che portano il totale a 1.128.