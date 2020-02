Coronavirus: contagiati salgono a 24mila. 1800 passeggeri nave da crociera in quarantena ad Hong Kong

(Arno Redenius, Wikimedia Commons)

Ilnon arresta la sua corsa letale ed aumenta il numero dei casi accertati in Cina che ha raggiunto. Quella di ieri è stata quindi una giornata segnata da un balzo dei contagi, che nelle ultime 24 ore hanno toccato. I nuovi decessi sono, tutti nella provincia di Wuhan, centro del focolaio:il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia.La provincia dell'Hubei ha registrato finora, nonchésui 24.367 contati a livello nazionale.I pazienti affetti da coronavirus che sono guariti e sono stati dimessi con successo dagli ospedali in Cina si sono portati aNon vanno meglio le cose nemmeno nelleorientali. Le autorità portuali di Hong Kong hanno messoe il personale di bordo di una nave da crociera, la World Dream, perché tre suoi passeggeri, sbarcati in Cina il 24 gennaio, sono poi risultati positivi al coronavirus. La nave, che ha attraccato questa mattina nell'ex colonia, è dalla, controllata della, ha spiegato Leung Yiu-hong, a capo della divisione sanitaria dell'Amministrazione portuale.Intanto almeno 10 passeggeri della nave da crociera in quarantena insono risultati positivi ai test del nuovo coronavirus. A renderlo noto i media giapponesi citando il ministro della Salute. Il Giappone aveva messo ieri in quarantena ladellanella baia diperchè alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.