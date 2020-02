WUHAN - Non ce l'ha fatta Liu Zhiming, direttore del Wuchang Hospital di Wuhan, morto questa mattina a 51 anni. A confermarlo la Commissione sanitaria municipale di Wuhan. Una news online della tv statale Cctv ha scritto che il personale medico inviato dal Beijing Xiehe Hospital aveva riferito che Liu era deceduto per il coronavirus alle 10:30 locali (3:30 in Italia) dopo il fallimento di tutti i tentativi per salvargli la vita. In seguito ha fissato l'ora del decesso alle 10:54.