Coronavirus: italiano a bordo Diamond Princess risultato positivo

ROMA - La Protezione civile ha reso noto che uno deiche sono a bordo dellaè risultato positivo al test del coronavirus. Intanto sono stati individuati isbarcati indalla navee sono tutti sotto controllo. A renderlo noro il ministero della Salute. Dei cinque italiani a bordo, uno è rientrato in Italia ed è monitorato costantemente dalle autorità sanitarie locali. Non presenta sintomi ed è in isolamento domiciliare volontario. Un altro è rientrato in Germania, senza sintomi. Ora si trova in isolamento volontario domiciliare, monitorato. Nella stessa condizione il terzo italiano rientrato dalla Cambogia direttamente in Slovacchia. Gli ultimi due, italo-brasiliani, sono ancora a bordo.