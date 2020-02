BARI - Il sen., Coordinatore del Comitato Mafie Pugliesi della Commissione Parlamentare Antimafia, dichiara: "In pochi giorni sono stati compiuti due gravi atti intimidatori ai danni di due sindacalisti della FIM CISL, a cui sono state incendiate le rispettive auto.Sono preoccupato per quanto avvenuto ma, al contempo, sono certo che le forze dell'ordine e la magistratura presto faranno luce su queste vicende a assicureranno alla giustizia gli autori degli attentati.Nel frattempo esprimo solidarietà e vicinanza a Michele Longo, Donato Ambrosio e a tutti i delegati sindacali della provincia di Foggia che ogni giorno svolgono la loro attività di tutela dei lavoratori in un territorio a forte presenza criminale."