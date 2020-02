- Nel l'ultimo giorno di test a Montmelò delude la Ferrari guidata da Vettel, che è stato costretto a fermarsi per un problema al motore nella mattinata, per uscire in pista nel pomeriggio e piazzarsi solo al 13° posto. Chi vola è invece la Mercedes di Bottas che, con il tempo di 1'15"732, è primo mettendosi alle spalle per soli 7 decimi il compagno di scuderia Hamilton. Tra gli italiani, bene il pugliese Giovinazzi che, con i suoi 152 giri, ha fatto registrare il sesto tempo.