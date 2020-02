I Viola fermano il Milan

Finisce 1-1 la sfida al Franchi tra Fiorentina e Milan. Primo tempo intenso ma avaro di occasioni, con Ibrahimovic che si vede annullare il gol dal Var per un presunto tocco di mano prima di calciare in rete. Nella ripresa è il 56' quando Rebic approfitta di un errato disimpegno di petto di Caceres per battere Dragowsky sfruttando anche la deviazione di Pulgar per lo 0-1 rossonero. Quando la partita sembrava giunta al termine, un intervento ritenuto troppo energico di Romagnoli abbatte l'ex Cutrone per il calcio di rigore che Pulgar al 85' trasforma in pareggio viola per l'1-1 finale.