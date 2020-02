Papa Francesco è atterrato a Bari

BARI - Il presidente della Regione Puglia ha appena accolto a Bari, nel piazzale Cristoforo Colombo, Papa Francesco, giunto in elicottero per concludere le giornate di incontro e riflessione “Mediterraneo frontiera di pace”, evento che vede la partecipazione dei Vescovi di venti Paesi.“Papa Francesco è atterrato da pochi minuti, stiamo attendendo il presidente della Repubblica Mattarella - ha detto Emiliano - Si tratta di una giornata straordinaria per Bari e per la Puglia; un evento senza precedenti nella storia della Chiesa, ma devo dire anche nella storia del Mediterraneo"."Tutte le chiese di tutti i Paesi del Mediterraneo si sono riunite qui a Bari per ragionare sulla pace e sulla pacifica convivenza nei prossimi anni, in questo lago comune, in questo lago di Tiberiade diceva don Tonino Bello, che ci unisce e non ci può dividere, che deve essere un mare di vita e non un cimitero”.