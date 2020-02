Indagini sulla morte del medico che per primo scoprì il Coronavirus

E' morto a 34 anni Li Wenliang, medico oculista all'ospedale di Wuhan che fu il primo a lanciare l'allarme Coronavirus prima di essere arrestato dalla polizia cinese con l'accusa di diffondere informazioni false. Le autorità Wuhan hanno espresso le proprie condoglianze alla famiglia del medico scomparso tramite web, mentre la cittadinanza chiede allo stesso governo anche le scuse per le accuse che avevano mosso contro il medico scomparso.La notizia delle indagini e le scuse sono arrivate mentre il bilancio delle vittime del virus saliva a oltre 600 (659) e il numero delle persone contagiate superava le 30.000 in Cina, secondo la Commissione Sanitaria Nazionale cinese. La Commissione nazionale di Vigilanza cinese, il principale organo anti corruzione del Paese, ha detto oggi che invierà una squadra speciale a Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus, per indagare sulle circostanze della morte del medico.