Jurgen Klopp, in un'intervista al The Guardian, parla della Juventus, definendola una squadra pazzesca, con giocatori di grande qualità e per questo motivo non si capacita come mai, in Serie A, non abbia almeno 10 punti di vantaggio da suoi inseguitori. Il tecnico del Liverpool definisce i bianconeri come "favorita per la Champions League", competizione europea che vedrà i Reds impegnati contro l'Atletico Madrid.