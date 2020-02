Grande successo del recital per flauto e pianoforte all’Istituto Margherita

- Nell’ambito delle attività culturali dell’Accademia Artistico-Musicale Margherita, in collaborazione con l’Associazione “PER.I.P.L.O.” che sostiene il progetto “Le Querce di Mamre”, finalizzato all’accoglienza di migranti neomaggiorenni, si è svolto nella Sala-Teatro dell’Istituto Margherita di Bari, il concerto-recital per flauto e pianoforte “Passioni e Fantasia in Musica”, con Antonio Dambra, flauto, e Alessandra Stallone, pianoforte.Sono state eseguite magistralmente e virtuosamente musiche di Camille Saint-Saëns (1835-1921), Gabriel Fauré (1845-1924), Carl Reinecke (1824-1910), François Borne (1840-1920), Jacob Gade (1879-1963), graditissime dal pubblico che hanno lungamente applaudito gli artisti, al punto che hanno eseguito dei brani fuori programma e un bis.I due virtuosi del flauto e pianoforte, hanno condotto il numeroso pubblico in un interessante “viaggio musicale” alla scoperta di piacevoli brani ricevendo incondizionati gradimenti e applausi a scena aperta.Antonio Dambra, diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Attualmente è primo flauto e solista nell’Orchestra di chitarre “De Falla”, diretta dal maestro Pasquale Scarola. Ha vinto molti concorsi nazionali ed internazionali di flauto, ottenendo il plauso delle commissioni. Attualmente è docente di flauto presso le Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale.Alessandra Stallone, accarezza il piano dall’età di 7 anni, conseguendo con il massimo dei voti e la lode il Diploma e la Laurea specialistica in pianoforte e si è laureata, con il massimo dei voti e la lode, anche in Giurisprudenza. Si esibisce regolarmente e con successo per diverse associazioni e nell’ambito di numerose rassegne musicali. All’attività solistica, affianca un’intensa attività in formazioni cameristiche e come pianista accompagnatrice. Agli impegni concertistici affianca un’intensa e apprezzata attività didattica. Attualmente è docente di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado an indirizzo musicale.L’Accademia Artistico-Musicale Margherita si propone di educare “con l’arte e attraverso l’arte”, attività di carattere artistico formativo come musica strumentale e vocale, dizione, recitazione, teatro, pittura e arte applicata, fotografia, danza e sport con l’intento di: suscitare l’interesse, in particolare dei giovani, per l’arte in tutte le sue forme espressive; sostenere i più meritevoli, mediante l’istituzione di “Borse di Studio”; dare opportunità ai giovani talenti, favorire e incentivare, anche attraverso contatti con i missionari ed altre Istituzioni, aiuti e scambi artistico-culturali, con altri Paesi.La guida alla musica è stata curata da Alessandra Stallone.