Lecce, tumore alla mammella. Laricchia alla Asl: “Per gli interventi chirurgici le pazienti costrette a rivolgersi al privato”

LECCE - Dichiarazione della candidata presidente del M5S alla Regione Pugliasul sistema diagnosi e cura del tumore alla mammella in Salento in risposta alla Asl di Lecce: “Quando è stato previsto e finanziato il Punto Rosa di Lecce all’interno dell’ex dispensario antitubercolare, il centro di senologia di cui parla la Asl di Lecce era già presente da molti anni. Tuttavia la struttura doveva servire per garantire un percorso diagnostico unico, che a tutt’oggi manca, e a ridurre le liste d’attesa infinite. Oltre che a fornire assistenza attraverso il consultorio che, apprendiamo dalla nota della Asl, si trasferirà al primo piano dell’edificio, ma non si sa quando. Chi scopre un nodulo alla mammella non deve iniziare una via crucis tra ambulatori e ospedali, ma deve essere presa per mano e accompagnata nel percorso sino alle cure chirurgiche e oncologiche: quel punto rosa declassato a semplice consultorio serviva proprio a questo. Per quello che riguarda la rete oncologica di Lecce, nella delibera dell’Aress non sono citati gli ospedali di Gallipoli, Scorrano Galatina Copertino e Nardò, dove è possibile al massimo la diagnosi, perché per poter garantire un buon livello di cure chirurgiche, in un anno devono essere praticati almeno 150 interventi, e nessuno dei presidi riesce a raggiungere quel numero. Dai dati forniti, nel 2019 le prime visite per neoplasie alla mammella sono state 395 e Lecce opera circa 160 tumori della mammella. Ci chiediamo: dove sono andate ad operarsi le altre 235 pazienti? Purtroppo sono state costrette a rivolgersi al privato o ad andare fuori regione, con costi per loro e la collettività. Così come sono costrette a fare per una semplice ecografia, i cui tempi di attesa variano dai 3-4 mesi, o per una mammografia dove addirittura si arriva a 5-6 mesi. Chi può permettersi di aspettare tanto quando si accorge di avere un nodulo al seno?”.