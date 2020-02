Musica: 'Pure love' è il nuovo singolo di Angela Tursi

Sarà presentato il prossimo 22 febbraio, nell'ambito della rassegna Open Piano, alle ore 17,00, presso la Feltrinelli di Milano, il nuovo singolo solo piano di Angela Tursi, 'Pure Love', prodotto dalla casa discografica ScreenJam.Il brano, che è un primo estratto del nuovo album che uscirà in primavera, in concomitanza dello spettacolo teatrale, sarà presentato a Londra ed è stato scritto a quattro mani con Izabela Karamon. Lo spettacolo tratterà un tema molto attuale, quello del viaggio di una donna che lascia la sua terra d’origine per inseguire i propri sogni ed andare incontro al proprio destino.Il brano è disponibile online tramite questo link https://www.youtube.com/watch?v=9jN7zfjobiU