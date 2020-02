Bari, inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Puglia: le limitazioni al traffico

BARI - Si svolgerà domani, venerdì 21 febbraio, nella sede del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, in piazza Massari, la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 del Tar Puglia.Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, con ordinanza sono state previste le seguenti limitazioni alla circolazione:Venerdì 21 febbraio, dalle ore 5.00 alle ore 14.00, e comunque fino a termine manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:1. piazza G. Massari, lato prospiciente la sede del T.A.R. per la Puglia, nel tratto compreso tra via Villari e corso Vittorio Emanuele II;2. corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione dispari, per mt. 15 dalla intersezione con piazza G. Massari verso via Lombardi.