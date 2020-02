NAPOLI - Chiudono le scuole a Napoli fino alla giornata di sabato per effettuare azioni straordinarie di pulizia. Ad annunciarlo all'agenzia Ansa il sindaco, Luigi de Magistris. "Non c'è da avere paura o panico. Questa massiccia attività di igienizzazione e sanificazione è un modo per alzare ancora di più la sicurezza e la serenità nel nostro territorio", ha spiegato.