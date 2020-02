Papa a Bari, Conte assente per l'emergenza Coronavirus

L'emergenza Coronavirus ha condizionato l'assenza a Bari del premier Giuseppe Conte a Bari nella mattinata di domenica 23 febbraio per la Messa del Papa a conclusione dell'evento "Mediterraneo, frontiera di pace". A sostituire il Presidente del Consiglio, in rappresentanza del Governo nazionale, il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.E' stata la prima nota segnata sui notes delle testate giornalistiche presenti in Piazza Prefettura dove, sempre nella stessa mattinata, si era vociferato anche sull'assenza del presidente della Repubblica, poi smentita con il suo arrivo nel luogo della solenne liturgia presieduta da Papa Francesco.Al termine della stessa, il Capo dello Stato si è intrattenuto con il Santo Padre per un breve saluto che ha riscosso gli applausi dei fedeli presenti nella stessa e lungo il contiguo Corso Vittorio Emanuele.