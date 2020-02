Papa Francesco prega per un Mediterraneo di pace

"Ringrazio di cuore tutti i Vescovi e quanti hanno partecipato all'incontro sul Mediterraneo quale frontiera di pace e coloro che, in diversi modi, hanno lavorato per la sua buona riuscita". Sono state le prime parole di ringraziamento espresse da Papa Francesco, prima dell'Angelus nella mattinata del 23 febbraio in Piazza Prefettura a Bari.Nell'ultima parte della solenne concelebrazione eucaristica, il Santo Padre ha auspicato che la settimana di riflessione sul Mediterraneo contribuisca a far crescere la cultura dell'incontro e del dialogo in questa regione così importante per la pace nel mondo.Un auspicio che è stato ribadito ai fedeli dopo il discorso rivolto ai 58 prelati presso la Pontificia Basilica di San Nicola, tenuto poco dopo il suo arrivo a Bari.