Serie C: il Bari acquista Pinto e Costantino, il Monopoli ingaggia Tsonev

In Serie C il Bari ha acquistato il difensore Pierluigi Pinto, 21 anni, in prestito dalla Fiorentina. Avrà la maglia numero 19. Pinto in questa stagione ha giocato quattro partite nella Salernitana in Serie B. Ingaggiato anche l’attaccante di 29 anni Rocco Costantino in prestito dalla Triestina. Sono stati ceduti in prestito l’attaccante Ferrari e il centrocampista nigeriano Awua al Livorno in Serie B. Il Galletto ha ceduto in prestito anche l’attaccante Neglia e il difensore Esposito alla Fermana in Serie C. Il Bari ha rescisso il contratto col difensore Cascione.Il Monopoli ha acquistato in prestito il centrocampista bulgaro del 1995 Radoslav Tsonev dal Lecce e a titolo definitivo il difensore Filippo Oliana del 1999 dal Rimini. Ha ceduto a titolo definitivo il difensore Cavallari al Rimini in Serie C.Il Bisceglie ha ingaggiato a titolo definitivo il difensore portoghese del 1996 Joao Silva dal Trapani. La Virtus Francavilla Fontana ha acquistato in prestito il difensore del 1999 Carmine Setola dal Siena e ha ceduto in prestito il centrocampista Puntoriere alla Virtus Verona in Serie C e l’altro centrocampista Bovo al Siena in Serie C.