Bari, Porta Futuro 2 fra Salesiani e Carabinieri

- Termineranno nei prossimi giorni i lavori nell'ala dell'Ex Manifattura dei Tabacchi di Bari con ingresso da via Pietro Ravanas che ospiterà Porta Futuro 2. E' quanto annunciato all'unisono dal sindaco di Bari Antonio Decaro, dal vice sindaco con delega all'innovazione Eugenio Di Sciascio e dall'assessore comunale ai Lavori Pubblici a margine del sopralluogo effettuato con i rappresentanti dell'impresa esecutrice i lavori, nella mattinata di venerdì 31 gennaio.La notizia ha assunto una particolare importanza perchè è giunta nel giorno della memoria liturgica di San Giovanni Bosco, punto di riferimento sociale per il Quartiere Libertà, per mezzo della Chiesa e dell'Oratorio Salesiano del Redentore. Questa zona del popoloso Rione ,con l'insediamento delle strutture del CNR, dell'Università, presso Porta Futuro 2, conoscerà quel rilancio che sarà ulteriormente intensificato con la contigua istituzione della Caserma dei Carabinieri prevista per la fine del 2020.Una novità rilevante che contribuirà a rafforzare la presenza dello Stato in un quartiere poco attenzionato sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, come più volte rilevato dai Padri Salesiani.