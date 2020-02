Basket: il San Severo vince 81-77 col Ferrara

Nella settima giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha vinto 81-77 in casa contro il Ferrara. Primo quarto, Demps 5-0 per i pugliesi allenati da Lino Lardo. Spanghero, 10-2. Ebeling tiene in gara gli emiliani, però il San Severo si impone 20-14. Secondo quarto, Di Donato 23-15 per la squadra di Lino Lardo. Demps allunga 26-15. Ogide, 33-28. Wiggs impatta per Ferrara, 34-34. Demps, il San Severo prevale di nuovo 43-40. Terzo quarto, Di Donato 47-44 per i pugliesi. Demps, 55-44. Mortellaro, San Severo trionfa 59-54.Quarto quarto, Campbell tiene in partita la squadra emiliana, però 59-56 per i pugliesi. Demps, 67-62. Wiggs molto bravo sotto canestro per il Ferrara, ma 72-71 per la squadra di Lino Lardo. Ogide e Di Donato, San Severo vince questo quarto e 81-77 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Sono penultimi in classifica con 12 punti. Migliori realizzatori, nel San Severo Ogide 24 punti, nel Ferrara Wiggs 29 punti. Nell’ottava giornata di ritorno il San Severo giocherà a Mantova. I lombardi hanno perso 87-77 a Forlì.