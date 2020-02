Serie A calcio a 5 donne: la Salinis Margherita di Savoia trionfa 6-1 a Scandicci

- Nella terza giornata di ritorno di Serie A di calcio a cinque femminile la Salinis Margherita di Savoia ha vinto 6-1 a Scandicci in provincia di Firenze. Nel primo tempo in vantaggio le pugliesi con Nathalia Rozo di destro.Ha raddoppiato la Maite di sinistro. Le toscane hanno segnato con la Fossi. Nel secondo tempo la Salinis ha realizzato la terza rete con Valentina Siclari, tiro da pochi metri. Le pugliesi sono andate in gol per la quarta volta ancora con Valentina Siclari, tiro in diagonale.La Salinis ha segnato il quinto gol con Nathalia Rozo, tocco al volo. Le pugliesi sono andate in rete per la sesta volta di nuovo con Nathalia Rozo, tiro da fuori area. La Salinis è prima in classifica con 43 punti insieme allo Statte che ha vinto 2-1 a Ragusa. Il Bisceglie ha perso 3-1 in casa col Cagliari e il Noci è stato sconfitto 4-1 a Falconara. Nella quarta giornata di ritorno la Salinis Margherita di Savoia giocherà in casa contro la Florentia. Lo Statte sfiderà a Montemesola in provincia di Taranto il Grisignano. Il Bisceglie affronterà in trasferta il Noci nel derby pugliese.