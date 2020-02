Serie A, Ronaldo-Ramsey: la Juve passa a Ferrara

Torna alla vittoria in trasferta la Juventus. A Ferrara contro la Spal, i bianconeri hanno legittimato il primato in campionato prima della fondamentale sfida in Champions League contro il Lione.Gli uomini di Sarri si sono imposti per 2 a 1 su una SPAL che si è dimostrata comunque squadra che lotta e non si arrende. Al termine della prima frazione giocata meglio dalla squadra spallina, Ronaldo è andato a segno per l’undicesima partita consecutiva, raggiungendo il record di Batistuta e Quagliarella. Al 39’ il giocatore portoghese ha battuto Berisha liberato in area da un cross di Cuadrado.Il raddoppio è arrivato nella ripresa. Al 60’ Ramsey, servito da un assist perfetto di Dybala, ha messo in rete con un tocco morbido a superare l’estremo difensore avversario.La squadra di Di Biagio non si è arresa e ha trovato il gol al 69’. Rugani ha steso Missiroli in area concedendo a Petagna l’opportunità di accorciare le distanze dal dischetto.