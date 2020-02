Francesco a Bari, una visita dai grandi numeri

- Proseguono a ritmo incessante, fra allestimenti e sopralluoghi da parte dei dirigenti della Polizia italiana e della Gendarmeria, gli ultimi preparativi in Piazza Prefettura e presso il Largo antistante la Basilica di San Nicola per l'arrivo a Bari di Papa Francesco. La visita del Santo Padre nel capoluogo pugliese sarà dai grandi numeri, sia per la consistente presenza di sacerdoti e di religiose (si va verso i 900), sia per i 200 componenti la Corale e gli 80 elementi che provvederanno all'accompagnamento musicale.A queste cifre si aggiungono anche i 500 volontari cattolici provenienti dalle Parrocchie dell'Arcidiocesi Bari-Bitonto e i 300 provenienti dalla Protezione Civile Regionale che supporteranno i fedeli presso i 40 punti di accoglienza e presso i varchi distribuiti fra Piazza Chiurlia, Vico San Benedetto e lungo via Piccinni.Su www.comune.bari.it, su www.mediterraneodipace.it e su www.arcidiocesibaribitonto.it sono disponibili ulteriori informazioni per poter partecipare all'evento conclusivo l'incontro di riflessione e di spiritualità "Mediterraneo, frontiera di pace".