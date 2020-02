Serie A: si ferma la Lazio. Con il Verona è solo 0-0

(credits: Ss Lazio Fb)

Nel recupero della diciassettesima giornata, rinviata in occasione della Supercoppa Italiana, la Lazio si è fermata. I biancocelesti non sono riusciti ad ottenere l'ottava vittoria consecutiva in casa, bloccati sullo 0 a 0 dal Verona.La squadra di Inzaghi ha fallito l’opportunità di sorpassare l'Inter, portarsi al secondo posto in classifica a soli due punti di distanza dalla Juventus capolista. Il pareggio è merito di un grande Verona, capace di essere squadra compatta, organizzata, difficile da battere e di fermare sul pareggio prima il Milan e poi la Lazio.È stato un match equilibrato, con occasioni da entrambe le parti ma che ha visto come protagonista principale l'estremo difensore scaligero Silvestri, abile a sventare in molte occasioni i tentativi di assalto degli attaccanti biancocelesti con interventi fondamentali.La squadra di casa ha colpito anche due pali, uno per frazione, entrambi con due tiri dalla distanza di Luis Alberto.Il pareggio non compromette le speranze della Lazio in un campionato che resta apertissimo con tre squadre a contenderselo.