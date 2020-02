Basket: Milano ko 102-96 con l'Alba Berlino in Eurolega

(credits: Olimpia Milano Fb)

Nella ventitreesima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha perso 102-96 in casa contro i tedeschi dell’Alba Berlino. Primo quarto, Scola 10-5 per il Milano. Siva, 14-13 per i tedeschi. Thiemann, 20-17. Giffey, 25-20. Cavanaugh, l’Alba Berlino si impone 27-25. Secondo quarto, Micov 31-27 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Sikma, 36-33 per la squadra avversaria. Eriksson, 40-33. Ancora Eriksson, 43-37. Nedovic per Milano, questo quarto termina in parità, 45-45.Terzo quarto, Eriksson 50-47 per l’Alba Berlino. Rodriguez, 54-51 Milano. Ancora Rodriguez, 60-58. Thiemann, 69-67 per i tedeschi. Giffey, l’Alba Berlino trionfa 75-73. Quarto quarto, Cavanaugh 82-75 per i tedeschi. Eriksson, 87-75. Siva, 90-77. Rodriguez tiene in gara Milano, però 90-82 per la squadra avversaria. Sikma, 95-91. Thiemann e di nuovo Sikma, l’Alba Berlino vince questo quarto e 102-96 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ ottavo in classifica con 22 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Micov 20 punti, nei tedeschi Eriksson 22 punti. Nella ventiquattresima giornata Milano giocherà venerdì 7 febbraio alle 21 fuori casa contro gli spagnoli del Barcellona.