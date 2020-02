Stasera Vittorio Brumotti documenta il mini market della droga di San Samuele (Cerignola)

MILANO - Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna a occuparsi dei luoghi che dovrebbero essere di tutti, ma che di fatto sono diventati zone di spaccio nelle nostre città.L’inviato Vittorio Brumotti, chiamato ancora una volta dai cittadini esasperati, è andato a Cerignola (Foggia), precisamente nel quartiere San Samuele (conosciuto anche come “Fort Apache”), tristemente noto per lo spaccio di droga e perché proprio a San Samuele verrebbero pianificati molti assalti ai furgoni portavalori di tutta Italia.La troupe di Brumotti riesce a riprendere con telecamere nascoste come opera l’organizzazione criminale e a documentare l’arrivo delle forze dell’ordine che smantellano il covo dei malviventi. Gli agenti, oltre alla droga, trovano anche munizioni di grosso calibro per fucili d'assalto.