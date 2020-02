Giunta Sanità approva interventi per quasi 60 milioni

BARI - La Giunta regionale ha approvato oggi un pacchetto di interventi nella sanità per un finanziamento complessivo di quasi 60 milioni di euro. Le risorse derivano dal POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”.Si tratta di una prima tranche di finanziamenti della seconda procedura negoziale avviata nel corso del 2019 che ha visto la selezione degli interventi, nell'ambito delle risorse disponibili, in confronto partenariale con le Direzioni strategiche Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, nell'alveo della programmazione sanitarie regionale.Nelle prossime sedute di Giunta saranno approvati gli stanziamenti per le rimanenti Aziende Sanitarie Locali. Ulteriori risorse finanziarie saranno poi destinate alle ASL nei prossimi mesi sia a valere sempre sull'azione 9.12 FESR sia sull'azione 9.11 al fine di finanziarie l'adeguamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche.Prosegue così l’opera di potenziamento della sanità territoriale nei vari setting assistenziali che la caratterizzano (specialistica ambulatoriale, prevenzione, assistenza distrettuale, dialisi, ecc.).