ROMA - Le commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio della Camera con 49 no a 40 sì hanno bocciato il 'lodo Annibali', l'emendamento di Italia Viva al Milleproroghe per rinviare di un anno la riforma Bonafede sulla prescrizione. Hanno votato sì i deputati dell'opposizione e di Italia Viva, mentre ha votato contro il resto della maggioranza. Il governo aveva dato parere negativo."Non è ancora chiaro il veicolo, noi continuiamo a dire che se dentro la bozza della riforma del processo penale c'è il lodo Conte bis per noi è impossibile sostenerlo, è invotabile". Così Lucia Annibali (Iv) parlando del consiglio dei ministri di domani sulla riforma del processo penale a margine dei lavori in commissione sul Milleproroghe.