Tennis donne: l'Italia sfiderà la Romania nei play off di Federation Cup

Si è svolto a Londra in Inghilterra il sorteggio dei play off di Federation Cup di tennis donne che si giocheranno il 17 e 18 Aprile. L’Italia affronterà in trasferta la Romania. Una gara difficile per le azzurre la cui capitana non giocatrice è Tatiana Garbin. Nella Romania la tennista più forte da sfidare è Simona Halep, ma Camila Giorgi Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan possono riuscire a vincere.Nelle altre gare che sono state sorteggiate la Polonia sfiderà in casa il Brasile, il Messico ospiterà la Gran Bretagna la Serbia giocherà in casa contro il Canada, l’Ucraina affronterà in trasferta il Giappone e l’Argentina dovrà vedersela in casa col Kazakistan. Le squadre che vinceranno questi play off giocheranno a Febbraio del 2021 il turno preliminare di Federation Cup di tennis donne. Chi supererà il turno preliminare disputerà le finali ad Aprile 2021 a Budapest in Ungheria.