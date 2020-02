Ssc Bari: contro il Picerno 3 punti di 'ritorno'?

(credits: Ssc Bari)

- Consolidare il San Nicola quale Fortino per quei 3 punti che continuano a sfuggire in trasferta. E' la missione che dovrà impegnare il Bari nel confronto con il Picerno, in programma domenica 16 febbraio. A partire dalle ore 17.30, il Galletto ritroverà un avversario che non evoca piacevoli ricordi nella recente storia biancorossa.Il 12 maggio 2019, fresco di promozione in C dalla D, il Bari pareggiò a reti bianche, sciupando fra le mura amiche una preziosa occasione per approdare alla finale nazionale per l'assegnazione dello Scudetto del Campionato di Serie D 2019-2020. Riscattare quel passo falso potrà costituire quella motivazione in più per consolidare il secondo posto e sperando in un passo falso della Reggina.La capolista sarà impegnata sul difficile campo del Catania e, in caso di una sua sconfitta, potrebbe vedersi ridotta la sua distanza dal Bari. Di contro, una vittoria di esso contro un Picerno alla ricerca di quel risultato utile per allontanarsi dalla zona calda della classifica consentirà di conservare il distacco dalla Ternana che al Liberati riceverà la Virtus Francavilla. Ma l'1-0 che coincise, il 29 settembre 2019, con la prima vittoria di Vincenzo Vivarini sulla panchina biancorossa, resta ugualmente il precedente che fa ben sperare per un bis interno, dopo il 2-0 alla Virtus Francavilla risalente allo scorso 2 febbraio 2020.