Promozione Pugliese: la Sly United Bari travolge 5-0 il Norba Conversano

Nella settima giornata di ritorno del girone A di Promozione Pugliese la Sly United Bari ha vinto 5-0 in casa contro il Norba Conversano ed è prima in classifica con 59 punti. Nel primo tempo la squadra barese è passata in vantaggio con Zotti, tiro di destro. Ha raddoppiato Faliero di sinistro.Nel secondo tempo la squadra di Claudio De Luca ha realizzato la terza rete con Lacarra, tiro al volo. Diagnè con un tocco rasoterra di destro ha consentito alla Sly di andare in gol per la quarta volta e Lopez con una conclusione di sinistro da trenta metri ha segnato la quinta rete.Il Manfredonia ha vinto 2-1 in casa con la Rutiglianese ed è secondo con 55 punti. Nel primo tempo in gol il Manfredonia con Terrone di destro. La Rutiglianese ha pareggiato con D’Addiego di sinistro. Nella ripresa il Manfredonia ha realizzato la rete decisiva con Terrone, girata al volo. Nell’ottava giornata di ritorno la Sly United Bari giocherà a Noicattaro e dovrà vincere per fare un passo in avanti importante verso la promozione in Eccellenza. Il Manfredonia dovrà superare in trasferta l’Apricena per non farsi distaccare troppo in classifica dalla Sly.Nel girone B il Racale ha pareggiato 0-0 a Taurisano ed è primo con 48 punti. Il Matino ha riposato perché doveva affrontare l’Uggiano La Chiesa che si è ritirato dal campionato, ed è secondo a 44 punti.