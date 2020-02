Tennis donne: l'Italia trionfa 3-0 con l'Austria in Federation Cup

Nella prima giornata del gruppo B della Federation Cup di tennis donne l’Italia ha vinto 3-0 a Tallin in Estonia contro l’Austria. Nel primo singolare Camila Giorgi ha superato in tre set, 4-6 6-3 6-0 l’austriaca Mira Antonisch. Nel secondo singolare Jasmine Paolini ha sconfitto in due set, 6-3 6-1 l’austriaca Julia Grabher. Nel doppio Giulia Gatto Monticone e Martina Trevisan hanno vinto in due set, 6-4 6-4 contro le austriache Melanie Klaffner e Sinja Kraus. La Grecia ha vinto 2-1 fuori casa contro l’Estonia. Nel primo singolare l’estone Anett Kontaveit ha superato 3-6 6-3 6-0 la greca Despina Papamichail.Nel secondo singolare la greca Valentini Grammatikopoulou ha battuto 6-4 4-6 7-6 l’estone Elena Malygina. Nel doppio le greche Papamichail e Grammatikopoulou hanno vinto 6-3 4-6 6-2 le estoni Kontaveit e Malygina. Nella seconda giornata l’Italia affronterà fuori casa l’Estonia e la Grecia sfiderà l’Austria. Nel primo turno del torneo di tennis maschile di Montpellier in Francia Jannick Sinner è stato eliminato 6-3 6-4 dallo svedese Ymer. Nel primo turno del torneo di Pune in India Roberto Marcora ha vinto 6-3 6-2 contro il ceco Rosol e Paolo Lorenzi è stato sconfitto 6-2 6-3 dal bielorusso Gerasimov.