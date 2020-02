Pallamano: il Conversano vince 31-30 a Trieste

- Nella terza giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Conversano ha vinto 31-30 a Trieste. Nel primo tempo 16-12 per i friulani. Una rete di Carlo Sperti ha permesso ai pugliesi di concludere il primo tempo in parità, 16-16. Nel secondo tempo un gol di Ardan Iballi ha portato in vantaggio 19-16 il Conversano allenato da Alessandro Tarafino. Una rete del brasiliano Leal ha consentito ai pugliesi di allungare 31-25. Il Conversano ha vinto questo tempo e 31-30 tutta la partita.Successo importante per la squadra di Alessandro Tarafino. Il Conversano è primo in classifica da solo con 28 punti. Il Siena ha perso 27-22 a Pressano ed è secondo a 24 punti. Nella quarta giornata di ritorno il Conversano giocherà in casa, al “Pala San Giacomo” contro il Bressanone. Gli altoatesini sono stati sconfitti 26-25 in casa dal Bolzano e sono quinti in classifica con 22 punti. Il Conversano deve vincere per confermarsi in vetta in questo importantissimo torneo nella corsa verso lo scudetto.