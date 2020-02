Tennis donne: l'Italia vince 2-0 con la Croazia e vola ai play off di Federation Cup

(credits: Camila Giorgi Fb)

Nello spareggio della Federation Cup di tennis donne l’Italia ha vinto 2-0 a Tallin in Estonia contro la Croazia e si è qualificata per i play off che si giocheranno ad Aprile a Budapest in Ungheria. Nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto ha superato 6-3 6-3 la croata Lena Boskovic. Nel secondo singolare Camila Giorgi ha sconfitto 7-6 6-4 la croata Jana Fett. Non si è giocato il doppio. Nella seconda giornata del gruppo B di Federation Cup di tennis donne prima dello spareggio l’Italia ha vinto 2-1 a Tallin fuori casa contro l’Estonia. Nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto ha superato 6-1 6-1 l’estone Elena Malygina.Nel secondo singolare l’estone Annett Kontaveit ha sconfitto 6-3 4-6 7-6 Camila Giorgi. Nel doppio Jasmine Paolini e Martina Trevisan hanno vinto 6-3 6-2 contro le estoni Valeria Gorlats e Katriin Saar. Nella terza giornata prima dello spareggio l’Italia ha vinto 3-0 a Tallin in Estonia contro la Grecia. Nel primo singolare Jasmine Paolini ha superato 6-1 6-4 la greca Michaela Laki. Nel secondo singolare Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto 6-1 6-2 la greca Dimitra Paviou. Nel doppio Giulia Gatto Monticone ed Elisabetta Cocciaretto hanno vinto 6-0 6-1 contro le greche Valentini Grammatikopoulou e Dimitra Pavlou.