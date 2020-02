Pallamano: il Fasano ko 40-35 con l'Eppan di Appiano

Nella terza giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Fasano ha vinto perso 40-35 fuori casa contro l’Eppan di Appiano in provincia di Bolzano. Nel primo tempo i pugliesi allenati da Francesco Ancona si sono portati in vantaggio 5-4 con un gol di Bargelli. Gli altoatesini con una rete di Brantsch hanno ribaltato 12-11. Oberrauch, l’Eppan ha allungato 18-11. Il primo tempo è terminato 21-14 per la squadra avversaria.Nel secondo tempo Semikov, 27-17 per l’Eppan. Brantsch, 35-31. L’Eppan di Appiano in provincia di Bolzano ha vinto questo tempo e 40-35 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il Fasano. E’ nono in classifica con 13 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Knezevic 10 gol e Pugliese 8 reti, nell’Eppan Semikov 13 gol e Arsenic 10 reti. Nella quarta giornata di ritorno il Fasano giocherà in casa contro il Cassano Magnago. I lombardi hanno vinto 24-23 in casa col Gaeta e sono quarti a 23 punti.