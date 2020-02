Sanremo: amarcord per Amadeus e Fiorello. Ferro illumina l'Ariston

SANREMO - La serata finale del Festival apre all'insegna del patriottismo con la banda dell'Arma dei carabinieri che festeggia 100 anni di storia ed esegue sul palco dell'Ariston l'inno di Mameli.Amarcord sul palco per Amadeus e Fiorello, che hanno iniziato la loro carriera nello spettacolo insieme a Radio Deejay. "Ci chiamavano i ragazzi di via Massena, e se siamo arrivati fino a qui - dice il conduttore - lo dobbiamo a Claudio Cecchetto". "Ciao Claudio", gli fa eco Fiorello.Quindi è il turno di Mara Venier, che entra in scena all'Ariston sfilandosi i tacchi a spillo. "Sono molto felice per te, davvero", dice ad Amadeus, che le consegna un enorme mazzo di chiavi. "Queste aprono tutti i camerini, domani questa è casa tua". La puntata di Domenica in che, come da tradizione, chiude la settimana del festival, andrà in onda direttamente dal palco.Tiziano Ferro sul palco dell'Ariston, al festival di Sanremo, si racconta a due settimane dal suo 40esimo compleanno: "E la felicità non è un privilegio, è un diritto. A 40 anni penso proprio non ci sia bisogno di raccontare da che parte sto. La mia storia si scrive da sé".Questa la classifica generale dopo le prime quattro serate al festival di Sanremo: 1) Diodato 2) Francesco Gabbani 3) Le Vibrazioni 4) Pinguini Tattici Nucleari 5) Piero Pelù 6) Tosca 7) Elodie 8) Irene Grandi 9) Rancore 10) Anastasio 11) Achille Lauro 12) Raphael Gualazzi 13) Levante 14) Paolo Jannacci 15) Marco Masini 16) Rita Pavone 17) Michele Zarrillo 18) Alberto Urso. 19) Giordana Angi 20) Enrico Nigiotti 21) Elettra Lamborghini 22) Riki 23) Junior Cally.