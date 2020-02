- Nei quarti di finale del torneo di tennis maschile di Rio de Janeiro in Brasile Gianluca Mager ha vinto 7-6 6-4 contro l’austriaco Thiem e si è qualificato per la semifinale. Lorenzo Sonego è stato eliminato 7-5 6-3 dal croato Coric. Il canadese Raonic ha sconfitto 7-6 6-3 l’americano Johnson. L’altro americano Opelka ha superato 6-3 6-4 il coreano Kwon. A Marsiglia in Francia nelle semifinali il canadese Auger Aliassime ha vinto 7-5 7-6 contro il francese Simon e il greco Tsitsipas ha sconfitto 7-5 6-3 il kazako Bublik.A Bergamo nei quarti di finale Roberto Marcora ha perso 7-6 6-3 contro il francese Couacaud e Andrea Arnaboldi è stato sconfitto 6-4 6-4 dal taiwanese Tseng. La rumena Halep ha vinto il torneo di tennis donne di Dubai negli Emirati Arabi. Ha sconfitto in finale 3-6 6-3 7-6 la kazaka Rybakina. Nelle semifinali la rumena Halep ha vinto 6-2 6-0 con l’americana Brady e la kazaka Rybakina ha sconfitto 7-6 7-6 la croata Martic.