Pallamano: il Fasano ko 40-26 a Bressanone

- Nella quinta giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Fasano ha perso 40-26 a Bressanone.Nel primo tempo gol di Lazarevic, 8-1 per gli altoatesini. Knezevic tiene in partita i pugliesi allenati da Francesco Ancona, ma il primo tempo termina 20-11 per il Bressanone.Nel secondo tempo rete di Dorfmann, 30-11 per la squadra avversaria. Bargelli consente ai pugliesi di rimanere in gara, ma il Bressanone con un gol di Mitteruzner vince questo tempo e 40-26 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il Fasano.Terzo ko consecutivo per la squadra di Francesco Ancona.Il Fasano è nono in classifica con 13 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Angiolini 6 gol e Pignatelli 6 reti, nel Bressanone Lazarevic 9 gol e Nieland 4 reti. Dopo la sosta per la Coppa Italia, nella sesta giornata di ritorno il Fasano giocherà in casa contro il Siena. I toscani hanno vinto 31-20 in casa col Gaeta, e sono quarti a 26 punti.