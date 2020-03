Achille Lauro: ''16 marzo'' è il nuovo singolo disponibile nelle radio dal 3 aprile

“Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza.





L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata.





Come il mese dei nuovi amori.





Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più.





Come me.”

Quello di Achille Lauro è un percorso di continua ricerca, evoluzione e crescita, che lo ha portato a diventare uno dei protagonisti più interessanti del panorama artistico italiano a 360°. È stato inoltre inserito da Forbes tra i 100 Giovani Leader del Futuro in Italia nella sezione Music. Un 2020 ricco di novità per l’artista: i singoli Me ne frego e 1990 sono stati certificati disco d’oro e l’annuncio del suo atteso ritorno sui palcoscenici più importanti d’Italia, con ACHILLE LAURO LIVE 2020, il tour in cui presenterà sul palco il suo alter-ego “ACHILLE IDOL” IMMORTALE.



Non un semplice concerto musicale, ma vere e proprie performance artistiche, per un live ispirato alle più grandi produzioni internazionali. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.





- Torna il 'King' della scena musicale italiana Achille Lauro. '16 MARZO' è il titolo del nuovo, attesissimo, singolo, un potente inno generazionale, una power ballad dai tratti melodici, nostalgici, che uscirà in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 3 aprile per ElektraRecords/Warner Music, l’etichetta di cui l’artista è direttore creativo. A dare l’annuncio è stato lo stesso artista sui suoi profili social:Dopo l’happening di gennaio in Piazza Duomo a Milano e la performance art sanremese, Achille Lauro continua a sorprendere e a rinnovarsi in un’ottica di interdisciplinarità artistica. Non solo cantante, icona di moda e performer, ma anche Direttore Creativo di Elektra Records, ruolo che gli consente l’ascesa all’Olimpo della discografia internazionale e la direzione creativa dei suoi nuovi progetti artistici.“Ho sempre curato con attenzione maniacale tutto ciò che riguardasse la mia musica: dalle parole dei miei brani, alla direzione delle produzioni musicali, all’immaginario visivo, ma soltanto adesso assaporo la libertà di forgiare la musica a mia immagine e somiglianza. Sono mesi che non dormo. Sono ossessionato dal creare. Ho trovato “il me” che ho sempre cercato. In questi giorni di isolamento, che mi hanno costretto ad un processo introspettivo e di meditazione profonda, ho trovato la forza creare arte e dare vita a questo brano, 16 Marzo, che descrive l’attuale urgenza simbiotica di raccontare una nuova fase della mia eterna rinascita con un nuovo linguaggio, libero e liberato. Mai come questa volta sento la mia musica così mia.” – conclude Achille Lauro.Ancora una volta, Achille Lauro inserisce una data all’interno del titolo di un suo brano, benché vada oltre ogni limite temporale, pronto ad affermarsi come musica senza tempo.