Coronavirus, Serie A, B, C: sospesi gli allenamenti fino al 3 aprile

Gli allenamenti delle squadre di calcio di Serie A B e C sono sospesi per l’emergenza Coronavirus fino al 3 aprile. Le squadre che partecipano a questi tre campionati potranno riprendere ad allenarsi dal 4 aprile. Lo ha deciso la Federazione Medici Sportivi. Questo dopo le polemiche dei giorni scorsi tra il presidente dell’Associazione Calciatori Demetrio Albertini e alcuni presidenti di squadre di Serie A che volevano una ripresa degli allenamenti da questa settimana, o al massimo dalla prossima settimana.Albertini ha dichiarato: “la salute viene prima di tutto, in questo momento non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per allenarsi per l’emergenza Coronavirus”. Questo fa pensare che è quasi impossibile una ripresa dei campionati di A B e C per il 5 aprile. Secondo Albertini l’ipotesi migliore “sarebbe riprendere a giocare il 19 o il 26 aprile, quella peggiore una ripresa dell’attività il 2 o il 9 maggio”. Ma tutto certamente dipende dall’evoluzione dell’emergenza Coronavirus.