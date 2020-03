Bari, dalla Cina aiuti al Policlinico

- "I paesi hanno le frontiere, l'amicizia non ha confini. 'Hengrui Medicine' e 'Shenzhen Peoples Hospital' insieme al Policlinico di Bari per lottare contro l'epidemia". Con questo slogan, gli ospedali cinesi invieranno scorte di mascherine, occhiali e tute protettive al Policlinico di Bari nella lotta al Coronavirus.A comunicarlo è stato il direttore generale del principale istituto sanitario barese Giovanni Migliore che ha voluto ringraziare il popolo cinese per il sostegno in questo momento di difficoltà nella lotta al coronavirus.