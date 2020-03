Bari, 44enne muore vittima del Coronavirus

- Un uomo di 44 anni di Bari, dipendente della Multiservizi Spa, che prestava il proprio servizio come usciere al Municipio 2, chiuso poi per disinfestazione, è morto a causa del Coronavirus Covid-19.Alla notizia, il Sindaco Decaro ha dichiarato: "La scomparsa di un dipendente della grande famiglia comunale, di un giovane uomo - sottolinea il sindaco Antonio Decaro - ci rattrista e ci sbatte davanti agli occhi la drammaticità della situazione che il Paese sta vivendo e la ferocia con cui questo virus può agire"."L'unico modo che abbiamo per proteggere i nostri cari - conclude - è rispettare le regole che ci sono state date e che ci servono per spezzare questa maledetta catena che si innesca attraverso i contatti interpersonali".