Bari, Decaro al sopralluogo per la conclusione dei lavori di consolidamento della ex Cava di Maso

BARI - Questa mattina, alle ore 11.30, nel giardino intitolato a Rocco Dicillo, a Santa Rita, il sindaco Antonio Decaro interverrà al sopralluogo organizzato in occasione della conclusione dei lavori di consolidamento, appena ultimati, per la messa in sicurezza della ex cava di Maso.Al sopralluogo parteciperanno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, anche in qualità di Commissario di Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico, l'assessore regionale ai LLPP, Giovanni Giannini, il direttore di Asset Puglia, Elio Sannicandro, in qualità di soggetto attuatore degli interventi sul dissesto, il presidente della commissione Urbanistica del Comune di Bari Salvatore Campanelli e la presidente del Municipio IV Grazia Albergo.