Basket: Milano supera 83-81 il Valencia in Eurolega

(credits: Olimpia Milano)

Nella ventottesima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha vinto 83-81 dopo un tempo supplementare fuori casa contro gli spagnoli del Valencia. La gara si è giocata a porte chiuse, senza spettatori, per il Coronavirus. Primo quarto, Crowford 11-10 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Gudaitis, 15-12. Scola, Milano si impone 19-12. Secondo quarto, Rodriguez 24-15 per i lombardi. Scola, 26-21. Micov, 31-23. Tarczewski, 35-28. Milano prevale di nuovo 36-28. Terzo quarto, Sykes 38-32 Milano. Roll, 41-37. Ndour, 45-44 per il Valencia. Tarczewski, 48-45 per la squadra di Ettore Messina. Questo quarto finisce in parità, 48-48.Quarto quarto, Tarczewski 54-48 per i lombardi. Moraschini, 56-51. Abalde, 58-56 per gli spagnoli. Micov, 60-58 Milano. Anche questo quarto termina in parità, 65-65. Necessario il tempo supplementare. Extra time, Dubljevic 69-66, Valencia. Ancora Dubljevic, 74-69. Rodriguez, 78-76 Milano. Di nuovo Rodriguez, 80-78. Micov, Milano vince questo quarto, il tempo supplementare e 83-81 tutta la partita. Successo importante per Milano. E’ undicesimo in classifica con 24 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Rodriguez 16 punti, nel Valencia Abalde 21 punti. Nella ventinovesima giornata Milano giocherà giovedì prossimo 12 Marzo alle 20,45 in casa contro i greci dell’Olympiakos Atene.