Serie A, calcio a 5 femminile: la Salinis non gioca e il Bisceglie vince

Nella sesta giornata di ritorno della Serie A di calcio a cinque femminile la Salinis Margherita di Savoia non ha giocato la gara a Barletta contro lo Statte per il Coronavirus. La Salinis è seconda in classifica con 46 punti. Lo Statte è prima a 49 punti. Il Bisceglie ha vinto 5-3 a Scandicci ed è ottava a 19 punti. Nel primo tempo è passato in vantaggio il Bisceglie con Cyntia Pereira, tiro di destro. Ha raddoppiato ancora Cyntia Pereira di sinistro. Nel secondo tempo le toscane hanno segnato con la Duco di testa.Le biscegliesi sono andate in gol per la terza volta con la Ion, tiro rasoterra. Lo Scandicci ha riaperto la partita con Alessandra Fossi, tiro al volo. Il Bisceglie ha segnato la quarta rete con la Matjevic, tiro da posizione angolata. Le toscane hanno realizzato il terzo gol con la Duco, tiro in diagonale. Il Bisceglie è andato a segno per la quinta volta con Cyntia Pereira, tiro da fuori area. Il Noci ha perso 4-2 in casa col Ragusa ed è terzultima con 12 punti.Il presidente della Lega di Calcio a cinque femminile Andrea Montemurro ha deciso che le partite della settima giornata di ritorno saranno rinviate a data da destinarsi per il Coronovirus, per cui non si giocheranno Falconara-Salinis Margherita di Savoia, Statte-Montesilvano, Bisceglie-Kick Off San Donato Milanese e Grisignano-Noci.